مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام "كود البناء"

أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس الاثنين، نظام تطبيق "كود البناء السعودي" الذي يحدد أسس التصميم والتنفيذ والأساليب الملائمة للظروف المناخية والجيولوجيا لطبيعة المملكة، إضافة إلى اشتراطات الأمان والسلامة في كافة مراحل البناء، بهدف الرفع من جودة البناء والحفاظ على سلامة المنشآت وقاطنيها.

وتكمن أهمية كود البناء في إرشاد المهندسين والفنين في كافة مراحل التشييد، ما يمكنهم من تنفيذ أعمالهم بطرق سليمة. ويساهم كذلك في وضع حد للمشاكل الناتجة عن اختلاف وجهات النظر للأطراف العاملة في هذا القطاع.

وينصّ كود البناء على ثمانية اشتراطات، إدارية ومعمارية وإنشائية وكهربائية وميكانيكية وصحية، إضافة إلى اشتراطات الحماية من الحريق واشتراطات ترشيد المياه والطاقة. ويشمل الكود كذلك 12 متطلباً، منها متطلبات التربة والأساسات ومتطلبات للمنشآت المختلفة.