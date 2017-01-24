"إشراق" تطلق 3 مشاريع بـ580 مليون درهم في 2017

أعلنت شركة "إشراق" العقارية عزمها إطلاق 3 مشاريع بتكلفة إجمالية تصل إلى 580 مليون درهم خلال عام 2017، تعزز السوق العقاري في كل من دبي وأبوظبي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إشراق العقارية، المهندس جاسم الصديقي في مؤتمر صحافي، إن أول هذه المشاريع هو "ثلاثية التناغم" في قرية جميرا سيركل بدبي، الذي يتزامن إطلاقه مع الاستعداد والتحضير لاستضافة فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020"، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأضاف أن العمل في المشروع يسير على قدم وساق، حيث تم وضع الأساسات للأبراج التي ستستخدم في أغراض سكنية وتجارية وفندقية.

وقال عبد الله صالح المحميدي، الرئيس التنفيذي لشركة إشراق، إن المدة الإجمالية لتسليم المشروع بالكامل تبلغ 25 شهراً، وسيكون جاهزاً قبيل انطلاق فعاليات إكسبو دبي 2020، مشيرا إلى أن تكلفته تبلغ 225 مليون درهم.

وكشف من جانب آخر، أن الشركة ستعلن مطلع الربع الثاني من العام الجاري عن مشروع برج سكني وتجاري بارتفاع 24 طابقاً في جزيرة الريم مارينا رايز سي 3 بتكلفة 170 مليون درهم، بينما ستطلق مشروع برج فندقي، إلى جانب شقق فندقية في جزيرة الريم في شهر سبتمبر بتكلفة 185 مليون درهم، فيما توقع الإعلان عن مشروع بين الجسرين في أبوظبي مطلع العام المقبل.