مفاجأة.. 1.5 مليار درهم عمولات وسطاء العقار في دبي

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر تقرير لها عن نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية خلال 2016، إن الوسطاء العقاريين في دبي تقاضوا عمولات سجلت أكثر من 1.5 مليار درهم.

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الوسطاء النشطين وصل إلى 5933 وسيطًا و2285 مكتباً مسجلاً في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك حتى نهاية 2016.

وقال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إن الدائرة حرصت على تقنين هذا النشاط من خلال إصدار الضوابط والتشريعات التي تضمن الحقوق للجميع، إضافة إلى استحداث الكثير من الدورات التدريبية التي تساعدهم على أداء أعمالهم بكفاءة عالية وشفافية تامة، إلى جانب تقديم خدماتهم للمتعاملين والقدرة على الإجابة عن كافة استفساراتهم.

واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على المرتبة الأولى من حيث عدد الوسطاء، وتمكنت الجنسية الهندية من تحقيق التفوق في هذا النشاط لاستحواذها على المرتبة الثانية، تلتها الجنسية الباكستانية .

وجاء في قائمة الجنسيات الأكثر نشاطًا الجنسية كل من بريطانيا ومصر وروسيا ولبنان والفلبين والأردن على التوالي.