دبي للعقارات تبني منازل مراسي الخليج التجاري العائمة

أرسي عطاء المرحلة الأولى من مشروع مراسي الخليج التجاري في دبي لصالح شركة "أدماريس" الفنلندية، وهو مشروع إماراتي يضم منازل عائمة ومطاعم تطل مباشرة على البحر، ونادياً حصرياً لليخوت. وتقوم دبي للعقارات بتطوير المشروع الذي من المتوقع أن يصبح معلماً بارزاً في دبي.

ويضم مجال عمل شركة "أدماريس" أيضاً إنشاء 10 منازل عائمة، ومطعمين وناديا حصريا لليخوت، وجميعها مبانٍ حديثة عائمة، إذ ستقوم شركة أدماريس بتصميم هذه المنشآت المعمارية الفريدة وإدارتها وتصنيعها في فنلندا، لضمان إمكانية تحقيق جودة عالية من خلال البناء في منشأة بناء متخصصة بذلك، ومن قبل قوة عاملة متخصصة في بناء عقارات عائمة، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وستضم منطقة مراسي التجارية ككل أطول ممشى على الواجهة المائية في دولة الإمارات والمنازل المائية الأولى من نوعها في البلاد، والتي يمكن الوصول إليها مشيًا أو عن طريق القوارب، فضلاً عن المطاعم والمرافق الترفيهية وخمسة مراسٍ لليخوت محفوفة بأشجار النخيل تستوعب ما يقرب 700 قارب، إلى جانب عدد من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي العائمة، ومجموعة متنوعة من المتاجر الشاطئية، ومرافق التسلية والترفيه، ومجموعة من الشركات المحلية والدولية.