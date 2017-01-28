تعرف على العقارات "فائقة الفخامة" في دبي

شهد السوق العقاري في دبي خلال العامين الماضيين طرح أعداد متنامية من الوحدات السكنية فائقة الفخامة التي تزيد أسعارها على 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) في السوق تلبية للطلب من قبل الأثرياء من مختلف الجنسيات.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات عن حجم المبيعات من فئة العقارات فائقة الفخامة، فإن تنامي المعروض للبيع في السوق منها مرتبط بتنامي الطلب عليها بحسب صحيفة البيان.

وتنقل الصحف العالمية بين حين وآخر عن قيام نجوم سينمائيين معروفين في بوليوود وهوليوود ولاعبي كرة قدم دوليين بارزين ورؤساء تنفيذيين، إلى جانب قادة أو أفراد عائلاتهم بشراء عقارات فاخرة في دبي الذين باتوا ينظرون إلى الإمارة ضمن قائمة أبرز مدن العالم في تملك وحدات سكنية فيها، إلى جانب نيويورك، لندن باريس، سيدني، سنغافورة وشنغهاي.

وتتراوح أسعار أغلى العقارات المطروحة للبيع حالياً ضمن مناطق التملك الحر في دبي، بين 65 - 220 مليون درهم (18 - 60 مليون دولار أميركي).

وتشمل قائمة ببعض هذه العقارات كلاً من:

فيلا في جزيرة النخلة: 220 مليون درهم

فيلا ضخمة تبلغ مساحتها 46000 قدم مربعة، تقع على طرف إحدى سعفات نخلة الجميرا على أرض مساحتها 60 ألف قدم مربعة.

وتتكون الفيلا المؤثثة بالكامل، والتي تتمتع بإطلالة متميزة على المنطقة الساحلية وبرج العرب من 11 غرفة نوم و4 مجالس ومسبحين أحدهما داخلي والآخر خارجي وسينما تسع 16 شخصاً ومنتجع صحي مكون من صالة للرشاقة وسونا وغرفة بخار، وهناك أيضاً مرسى خاص ومواقف لـ14 سيارة ومجمع منفصل لسكن الخدم والسائقين.

فيلا في تلال الإمارات: 170 مليون درهم

شارك في تصميم هذه الفيلا الضخمة البالغ مساحتها 43000 قدم مربعة عدد من أبرز المصممين الهندسيين ومصممي الديكور العالميين.

وتضم الفيلا مسبحاً كبيراً وتسهيلات متعددة بما فيها مجمع للخدم والسائقين ومواقف للسيارات.

بنتهاوس في نخلة الجميرا: 163 مليون درهم

يمتاز هذا البنتهاوس بمساحته الضخمة البالغة 41914 قدماً مربعة، ورغم ذلك فهو يتكون من 7 غرف نوم فقط إلى جانب تسهيلات أخرى مثل المكتبة، غرفة مكتب، منتجع صحي للرجال وآخر للنساء.

ويتمتع البنتهاوس بإطلالة ساحرة على أفق منطقة مرسى دبي، علماً بأن المبنى الذي يقع فيه هذا البنتهاوس ما زال قيد الإنشاء، حيث يتوقع إنجازه في الربع الأول من عام 2018.

فيلا في تلال الإمارات: 130 مليون درهم

تبلغ مساحة هذه الفيلا المؤثثة بالكامل 32398 قدم مربعة، وهي تقع في موقع متميز ضمن منطقة تلال الإمارات الفاخرة.

وتتكون الفيلا من 8 غرف نوم وعدة مجالس وصالات طعام، إلى جانب مسبح داخلي ومنتجع صحي يضم صالة للرشاقة وغرفة سونا وغرفة يوغا ومجمعاً للخدم والسائقين، ومواقف تحت الأرض تَسع 5 سيارات، إلى جانب مواقف سيارات خارجية.

فيلا في تلال الإمارات: 128 مليون درهم

تمتاز هذه الفيلا البالغ مساحتها 3200 قدم مربعة بإطلالة شاملة على ملعب الغولف في منطقة تلال الإمارات الفاخرة، وهي مقامة على أرض مساحتها 31500 قدم مربعة.

وتتكون الفيلا الجديدة بالكامل (لم تسكن من قبل) من 8 غرف نوم ومطبخين ومكتبة وصالة سينما ومسبح داخلي ومجمع للخدم والسائقين. كما تضم الفيلا التي تم تصميمها من قبل المهندس العالمي المعروف بيير إيف روشون، مواقف تحت الأرض تَسع 10 سيارات.

بنتهاوس في برج خليفة: 99 مليون درهم

بنتهاوس على طابق ونصف في برج خليفة (أعلى برج في العالم) يتيح رؤية بانورامية لمدينة دبي في مختلف الاتجاهات معروض للبيع بسعر 99 مليون درهم (نحو 27 مليون دولار أميركي). وتبلغ مساحة هذه الوحدة نحو 21 ألف قدم مربعة، وهي تشغل أعلى طابق سكني في البرج.

ورغم هذا السعر فإن هذه الوحدة السكنية تأتي من دون ديكورات داخلية، الأمر الذي يتيح لمشتريها تصميمها بالشكل وعدد الغرف التي يريدها.