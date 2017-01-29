ثالث تراجع أسبوعي لصفقات العقار بـ 11% في السعودية

أنهت السوق العقارية السعودية، أسبوعها الرابع من العام الجاري على انخفاض قيمة صفقاتها للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة نسبة انخفاض وصلت إلى 11.4 في المئة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 1.3 في المئة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أدنى من 3.7 مليار ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى خلال ثلاثة الأشهر الماضية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأتى أداء السوق امتداداً لحالة الركود الخاضعة لها السوق العقارية المحلية للعام الثالث على التوالي، وبالنظر إلى مقارنات أداء السوق العقارية خلال الربع الأول من كل عام، الذي دائما ما يأتي الأعلى والأقوى مقارنة ببقية الأرباع الأخرى من العام.

ولم تتجاوز قيمة صفقات يناير 2017 المسجلة نسبة 20.8 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2016، ونسبة 19.2 في المئة مقارنة بنفس الربع من 2015، ونسبة 14.8 في المئة من 2014.

وتشير الأرقام إلى احتمال أن يسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الربع الأول من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 37 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2016، وانخفاضا بنسبة 42 في المئة، ونحو 55 في المئة مقارنة بنفس الربع الأول من عامي 2015 و2014.

وكذلك الحال على مستوى أعداد العقارات المبيعة، المتوقع وفقا لما تم تسجيله من مبيعات للعقارات خلال يناير، أن تعكس مقارنة مستوياتها مع نفس الفترة من الأعوام الثلاثة الماضية، تسجيلها نسبة انخفاض تبلغ 15 في المئة مقارنة بـ 2016، ونسبة انخفاض تتجاوز 32 في المئة مقارنة بنفس الربع لعامي 2015 و2014.