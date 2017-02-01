كلاتونز: تنامي فرص الاستثمار بالعقارات الصناعية في دبي

لعبت المخاوف بشأن ظروف وتقلبات الاقتصاد العالمي، وتباطؤ النمو في الأسواق الإقليمية دوراً هاماً في تراجع الطلب على العقارات الصناعية في دبي، وقد أدى ذلك إلى تصحيحات في قيم العقارات في معظم الأسواق العقارية الرئيسية في الإمارة، وفقاً لأحدث تقارير "كلاتونز".

وتظهر نشرة توقعات "كلاتونز" نصف السنوية الخاصة بسوق العقارات الصناعية في دبي لفترة ربيع 2017 تراجع نشاط القطاع بالرغم من أنه شكّل أحد القطاعات الأقوى والأكثر مرونة في الإمارة على مدى العامين الماضيين، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وتؤكد النشرة أن قيم العقارات لا تزال تعتبر قوية، وتبين قيام بعض المشترين باستغلال الفرصة للشراء في الأسواق الثانوية.

وقال رئيس قسم الأبحاث لدى "كلاتونز" فيصل دوراني إنه إلى جانب التصحيحات الدورية الطبيعية التي لم يكن من الممكن تفاديها في سوق العقارات الصناعية، أدت الزيادة في المستودعات التي تم تسليمها حديثاً خلال العام أو العامين الماضيين إلى توجه المستأجرين الحاليين إلى انتقاء النوعية الجيدة.