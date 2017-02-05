السعودية تدشن بوابة تسجيل منشآت الوساطة العقارية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية فتح باب التسجيل لمنشآت الوساطة العقارية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها لتتمكن المنشأة من إتمام التسجيل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

واعتمدت الوزارة ممثلة في برنامج "إيجار" 4 متطلبات لانضمام منشآت الوساطة العقارية لبرنامج "إيجار"، يأتي في مقدمتها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل منشأة الوساطة العقارية سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية"، و"إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية".

كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي، وإتمام الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية.

وقال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، إن مرحلة تسجيل وتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تأتي كمرحلة أولى لتهيئة منشآت الوساطة العقارية لإبرام عقود الإيجار السكني إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2017م، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٠٥ وتاريخ 22/9/1437 هـ، والقاضي بإلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وأفاد البطي بأن هذه المرحلة تأتي كخطوة أولى لتنفيذ برنامج "إيجار" وتطبيقه بشكل كامل سعياً للوصول لمرحلة توثيق العقود وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية، وكذلك الوصول لقطاع إيجاري منظم في المملكة.

وفي سياق متصل، أعلن المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، عن تخصيص الرقم الموحد 920005226 لاستقبال جميع الاستفسارات ذات العلاقة ببرنامج "إيجار"، إضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج عبر الرابط www.ejar.sa حيث تتوفر من خلاله جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالبرنامج.