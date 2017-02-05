منزل فخم في بريطانيا معروض للبيع بأقل من 3 دولارات

عرض مواطن بريطاني منزله الفاره للبيع بطريقة نادرة وفريدة من نوعها، وذلك بعد أن فشل في بيعه بالطريقة التقليدية المعتادة بسبب ارتفاع سعره. أما طريقة البيع الغريبة فسوف تنتهي ببيع المنزل لشخص ما مقابل جنيهين إسترلينيين فقط (2.5 دولار أميركي)، بينما سيكون صاحب المنزل قد باعه في نفس الوقت بأكثر من قيمته السوقية المرتفعة أصلاً.

وحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "الصن" البريطانية، فإن صاحب المنزل الذي يُدعى "داستون لاو" كان قد عرض منزله للبيع منذ فترة طويلة لكنه لم يتلقَ ولو عرضاً واحداً لشرائه، فلجأ إلى حيلة جديدة لبيعه، وهي البيع بطريقة "اليانصيب" أو "السحب"، حيث سيقوم بإصدار نصف مليون تذكرة يبلغ سعر التذكرة الواحدة جنيهين إسترلينيين فقط (2.5 دولار أميركي)، ومن ثم بعد أن يكون قد جمع مليون جنيه إسترليني بهذه الطريقة فسوف يجري قرعة ليفوز واحد من حملة التذاكر بالمنزل، ويكون بذلك المشتري قد حصل عليه مقابل جنيهين فقط، بينما يكون البائع قد حصل على مليون جنيه مقابل منزله.

ويقول تقرير الصحيفة الذي اطلعت عليه "العربية.نت" إن القيمة السوقية للمنزل تبلغ 650 ألف جنيه إسترليني (812 ألف دولار) لكن مالك المنزل لم يجد من يشتريه، ولا من يدفع فيه لا هذا المبلغ ولا أقل منه، ولذلك لجأ إلى هذه الطريقة لبيعه، وفي حال نجحت هذه الطريقة في البيع فإن المالك سيكون قد حقق أرباحاً تفوق ما كان يتوقع في أفضل الأحوال.

وتقول الصحيفة إن المنزل الفاره مكون من ست غرف نوم والعديد من الملحقات الإضافية، ويقع في منطقة "لانكشاير" شمالي إنجلترا (370 كلم شمال لندن)، كما أنه يقع على قطعة أرض واسعة، ويلحق بالمنزل أيضاً حديقة واسعة.

ونقلت الصحيفة عن لاو البالغ من العمر 37 عاماً قوله: "عندما تنظر حولك تقع في حب هذا المنزل بسبب حجمه والحديقة التي تحيط به، ولا أعتقد أن من الممكن لأحد أن يجد منزلاً مشابهاً لهذا في لندن".

وأضاف مالك المنزل: "إن مساحة المنزل لا تصدق، وأنا عرفت مؤخراً أيضاً أن بمقدوري أن أفعل الكثير بهذه المساحة".

وتقول الصحيفة إن دانستون لاو كان قد اشترى المنزل في العام 2011 بـ435 ألف جنيه إسترليني، وعرضه للبيع مؤخراً فتعثر في الحصول على أي عرض لشرائه، قبل أن يبتكر هذه الطريقة.

ويعيش في المنزل لاو إلى جانب زوجته نتاشا البالغة من العمر 32 عاماً، واثنين من الأبناء، هما أوزي البالغ من العمر خمس سنوات فقط، ودايلان البالغ 15 عاماً، حيث اجتمعت العائلة في جلسة للعصف الذهني بعدما لم تجد من يشتري المنزل، وانتهت إلى هذه الفكرة التي يتوقع أن تنتهي ببيع المنزل لشخص سيكون قد دفع جنيهين إسترلينيين فقط من أجل الحصول عليه.