"شوبا": الإماراتيون الأكثر استثماراً بعقارات دبي

شكلت قناة دبي المائية محوراً جديداً للتنمية العقارية في إمارة دبي، بعد أن استقطبت ضفاف القناة مشروعات جديدة باستثمارات تتجاوز 34,1 مليار درهم.

وقادت شركات التطوير الحكومية والخاصة وفي مقدمتها ميراس، والحبتور، ودبي للعقارات، وداماك، ومجموعة "شوبا العقارية" إطلاق المشروعات العقارية التي تنوعت بين الفندقي، والسكني، والتجاري، والترفيهي.

ووفقا لشركة "شوبا" العقارية، سيبلغ إجمالي الاستثمارات في مشروع "هارتلاند" عند استكماله 14,7 مليار درهم.

وأعلنت مجموعة شوبا، عن دعمها للاستثمار المحلي للإماراتيين وتقديم عروض حصرية في مشروع شوبا هارتلاند على قناة دبي المائية، وذلك في اليوم المفتوح المقرر انعقاده بتاريخ 11 فبراير 2017 في إمارتي أبوظبي ودبي. وتتنوع الفرص الاستثمارية للمواطنين بين مجموعة من الاستوديوهات والشقق السكنية المتنوعة الأحجام والدوبلكسات والفلل والبيوت الكبيرة المعروفة بـ"كواد هومز".

ويجذب السوق العقاري المزدهر في إمارة دبي عدداً كبيراً من المستثمرين الإماراتيين والأجانب وتؤكد الإحصائيات الصادرة من دائرة الأملاك والأراضي في دبي على مدى أهمية الاستثمار في القطاع العقاري الذي بلغ 259 مليار درهم العام الماضي في دبي. وأوضح التقرير السنوي أن نسبة الاستثمار الأعلى لمواطني دولة الإمارات العربية بين جميع المستثمرين الأجانب والعرب حيث بلغت 22 مليار درهم لأكثر من 7000 مستثمر إماراتي.

ويمثل الإماراتيون ثاني أكبر مستثمر في مشاريع مجموعة شوبا وتعمل الشركة دوما على تقديم الدعم الكامل له وتقديم التسهيلات الممكنة وإقامة العلاقات القوية المبنية على الثقة في التعامل وجودة المشاريع السكنية في المواقع الاستراتيجية المطلوبة في دبي. وتقدم شوبا حالياً الفرصة للاستثمار المربح بتسهيلات مميزة في الشراء خاصة في ظل توقع ارتفاع قيمة إيجارات العقارات بـ 20% في منطقة قناة دبي المائية الجديدة.

وتعمل مجموعة شوبا على تنفيذ ثلاثة مشاريع كبيرة بينهما مشروعان في مواقع استراتيجية في دبي يتم تسليمهما في العام 2020. وتتميز الشركة بمشروعها السكني الضخم "شوبا هارتلاند" الذي يضم 48 فيلا تتمثل بتصاميم المنتجعات الفاخرة بالإضافة إلى 167 شقة سكنية.

ويمتد هذا المشروع على مساحة 8 ملايين قدم مربعة داخل مدينة محمد بن راشد آل مكتوم الواقعة على ضفاف قناة دبي المائية الجديدة، والتي تتميز بقربها من أماكن الجذب السياحي في دبي.

وأطلقت الشركة مؤخراً مشروعها الجديد هارتلاند استيتس - "كواد هومز" داخل شوبا هارتلاند والذي يعد الأكبر من ناحية البيوت الشاسعة المساحة والتصميم المعماري الفخم في دبي وستضم المرحلة الأولى من المشروع 27 منزلا – " كواد هومز".

وتتميز شوبا هارتلاند على احتوائها مجتمعا متكاملا تتوفر داخله مجموعة واسعة من وسائل الراحة على مستوى عالمي، مثل المدارس الدولية ودور الحضانة ومرافق الرعاية الصحية وحمامات السباحة وملاعب التنس ومراكز اليوغا والصالات الرياضية والملاعب والحدائق.

وتبدأ مجموعة "شوبا العقارية" في الإمارات تسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع "شوبا هارتلاند" الواقع في مدينة محمد بن راشد على ضفاف "قناة دبي المائية" نهاية العام المقبل.