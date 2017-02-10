6.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن التصرفات العقارية في الإمارة، حققت أكثر من 6.5 مليار درهم في أسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1096 مبايعة، بقيمة 2.8 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بقيمة 1.4 مليار درهم، و880 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة "البرشاء جنوب الخامسة"، تليها مبايعتان بقيمة 41 مليوناً و40 مليون درهم على التوالي في منطقة "أم الشيف". وتصدرت منطقة "اليفره 2" المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، تلتها منطقة "اليفره 3" بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وتلتها منطقة "السطوة" بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 504 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة "الوصل" كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بنحو 10 ملايين درهم في منطقة "المركاض"، تلتها مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة "برج خليفة".

وتصدرت منطقة "الخيران الأولى" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم، تلتها منطقة "وادي الصفا 7" بتسجيلها 95 مبايعة، بنحو 180 مليون درهم، ومنطقة "اليلايس 2" بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم.

وسجلت الرهون 3.7 مليار درهم، منها 75 رهناً لأراضٍ بقيمة 3.4 مليار درهم، و142 رهناً لفلل وشقق بنحو 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة "الخيران" بقيمة 2.3 مليار درهم، وأخرى في منطقة "الرفاعة" بنحو 269 مليون درهم.