بعد شهر من التراجعات.. قيمة الصفقات العقارية ترتفع 76%

استعادت السوق العقارية السعودية بعض النشاط على أدائها، بعد أربعة أسابيع متتالية من انخفاض قيم صفقاتها، لتسجل نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 76.2%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 21.0% لتستقر عند 5.1 مليار ريال، مقتربةً بذلك من المستوى الأعلى لقيمة الصفقات الذي حققته خلال أول أسبوع من العام الجاري 5.2 مليار ريال.

ولعل قرْب صدور أول فواتير لرسوم الأراضي "الرياض، جدة، حاضرة الدمام" بعد نحو أسبوعين فقط، له دور بارز ومهم في تنشيط تعاملات السوق العقارية، الذي حفّز ملاك الأراضي غير القادرين على تطويرها للتخارج من ملكيتها وبيعها بأسعار منافسة أدنى من الأسعار السوقية الراهنة، وتوقع انخفاضها بنسب أكبر لاحقاً.

وهو الأمر الإيجابي دون شك والمتوافق مع الهدف الرئيس من إقرار الرسوم على الأراضي، أن تتحرر الأراضي ويتم تطويرها والانتفاع منها فعلياً، وفي الوقت ذاته أن تتراجع أسعارها المتضخمة ومن ثم بقية العقارات الأخرى، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وعلى الرغم من الارتفاع الجيّد لقيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي، إلا أنّه ما زال أدنى من المتوسط الأسبوعي المتدني للعام الماضي بنسبة 4.3 %، وأدنى بالتأكيد من المتوسطات الأسبوعية لعامي 2015 و2014 بنسبتي 26.9 % ونحو 42.4 %على التوالي.

إصدار أول رسوم للأراضي البيضاء

ويُنتظر بعد نحو أسبوعين أن تقوم وزارة الإسكان بإصدار أول فواتير لرسوم الأراضي البيضاء في كلٍ من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، وهو التحوّل الأبرز في الوقت الراهن بالنسبة إلى السوق العقارية.

انعكست نتائجها الأولية إيجابيا على تعاملات السوق العقارية طوال العامين الماضيين، بدءاً من انحسار موجة المضاربات المحمومة على الأراضي والعقارات، ما أدّى إلى بدء الأسعار المتضخمة للأصول العقارية في الانخفاض المتئد مع بداية الإعلان عن إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء.

يمثّل الاستلام الأول لملاك الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام فواتير الرسوم على أراضيهم، وما سيليها في بقية المناطق الأخرى المستهدفة برسوم الأراضي، سيؤدي دون أدنى شك إلى إزاحة كثير من التشوهات العميقة التي رزحت لعقود طويلة على كاهل السوق.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري "حتى 9 فبراير" مقارنة بالربع الأول لعام 2016.

وانخفض متوسط العمائر السكنية بنسبة 57.5 % "متوسط سعر ربع سنوي 490 ألف ريال للعمارة الواحدة"، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 32.5 % "متوسط سعر ربع سنوي 752 ألف ريال للفيلا الواحدة".

وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 30.9 % "متوسط سعر ربع سنوي 272 ألف ريال للبيت الواحد"، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 12.3 % "متوسط سعر ربع سنوي 399 ريالا للمتر المربع".

وتراجع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 7.4 % كأدنى نسبة انخفاض "متوسط سعر ربع سنوي 504 آلاف ريال للشقة الواحدة".