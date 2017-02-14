التخطيط العمراني: "مول مدينة خليفة" يبصر النور بـ2019

اعتمد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني المخطط التفصيلي لمشروع "مول مدينة خليفة" الذي تطوره مجموعة اللولو العالمية في خطوة جديدة تدعم مرحلة أخرى من مراحل تطوير مشروع "مول مدينة خليفة" وتنفيذه، وتعزز أداء متاجر البيع بالتجزئة في مدينة خليفة.

وسيغطي المشروع الجديد مساحة إجمالية تصل إلى 80,12 ألف متر مربع، سيُخصص منها أكثر من 15 ألف متر مربع لاحتضان سوق هايبرماركت ومتجر إلى جانب مجموعة من المطاعم ضمن حدائق المول الداخلية، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وسيتضمن "مول مدينة خليفة"، الذي يتوقع الانتهاء من أعماله الإنشائية بحلول 2019 نحو 165 متجراً، إلى جانب قاعات متعددة للعرض السنيمائي تغطي مجتمعة مساحة تصل إلى 3500 متر مربع، إضافة إلى مركز ترفيهي مخصص للأسر بمساحة إجمالية تغطي 3500 متر مربع.

وسيوفر المول مساحة كبيرة لمواقف المركبات بطاقة استيعابية 1500 موقف.

معايير

واعتمد المجلس على مجموعة الأدلة والمعايير واللوائح الخاصة به عند مراجعة المخطط التفصيلي للمول ومنها دليل تصميم الشوارع الحضرية – أبوظبي، ودليل تصميم الأماكن العامة لإمارة أبوظبي.

كما تم تطبيق مبادئ برنامج استدامة لضمان فعالية وكفاءة استخدام مصادر الطاقة والمياه وترشيد استهلاكها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني واستدامة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني محمد الخضر "إن ضرورة مواصلة مسيرة التطور العمراني التي تشهدها أبوظبي، تلزمنا بشيئين أولهما ضرورة العمل على تعزيز البر الرئيسي لإمارة أبوظبي بنسيج متكامل من متاجر التجزئة مثل إنجاز مشروع مول مدينة خليفة، وثانيهما يرتبط بضرورة التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية والشركاء الاستراتيجيين لضمان إنجاز كافة المشاريع وفقاً لأفضل مستويات الكفاءة والفعالية".

وكان ذلك جلياً في تعاون المجلس مع فريق تطوير مشروع "مول مدينة خليفة"، وذلك لضمان اعتماد كافة التعديلات والتحسينات المطلوبة أثناء قيام المجلس بعملية مراجعة المخططات .

ويتوافق مشروع مول مدينة خليفة مع مجموعة المعايير واللوائح التنظيمية التي وضعها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والتي تشكل الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة، ليضمن بذلك توفير مرافق وتجهيزات عالية المستوى في مختلف نواحي التصميم والاستدامة والخدمات.