نجلا ترمب يفتتحان ناديا فخما للغولف في دبي السبت

يفتتح نجلا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في دبي السبت المقبل ناديا فخما للغولف، في أول مشروع للإمبراطورية المالية العقارية التي أسسها ترمب منذ تسلمه الرئاسة في يناير/كانون الثاني.

وجاء في دعوة وجهتها مجموعة "داماك" العقارية "انضموا إلينا في حفل افتتاح وجهة الغولف الأيقونة ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي".

وسيحضر حفل الافتتاح نجلا ترمب دونالد جونيور وإريك اللذان يديران مجموعة والدهما منذ أن أعلن الرئيس الأميركي قبل نحو شهر تخليه عن إدارتها طوال ولايته الرئاسية لتجنب تضارب المصالح مع مسؤولياته في البيت الأبيض.

ووقع مشروع نادي الغولف قبل انتخاب ترمب الذي أكد الشهر الماضي رفضه صفقة بقيمة ملياري دولار في مشروع عقاري جديد.

وأثار انتخاب ترمب مخاوف من تضارب في المصالح على ارتباط بأنشطة امبراطوريته الاقتصادية في الخارج وخصوصا في تركيا وكوريا الجنوبية والبرازيل.

وأكدت مجموعة ترمب التي تضم فنادق ومباني فخمة وملاعب غولف في أنحاء العالم أنّها لن توقّع أي عقد في الخارج طوال ولاية ترمب الرئاسية وستنهي العقود التي يتم التفاوض بشأنها حاليا.

وهاجم الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي سلسلة متاجر "نوردستورم" لأنها توقفت عن بيع الملابس التي تحمل ماركة ابنته إيفانكا ليسلط الضوء مجددا على تداخل المصالح بين منصب الرئاسة والمصالح التجارية لعائلته.

ويمنع مرسوم تنفيذي صادر في 1989 الموظفين الفيدراليين استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية، وأي انتقاد عام يوجهه رئيس في منصبه يمكن تفسيره على أنه محاولة للتأثير على قرار الشركة في ما يتصل بأعمالها التجارية.