أسماء 15 ألف مستفيد من الدفعة الأولى للإسكان بالسعودية

أعلنت وزارة الإسكان بالسعودية أسماء بيانات المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017.

وبلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الأولى 15653 منتجاً سكنياً تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية، و7953 منتجاً سكنياً من وزارة الإسكان.

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري قد أعلنا في منتصف شهر يناير الماضي عن حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية متنوعة، وذلك لنحو 280 ألف مستفيد.

وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات، حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية.

من جانب آخر، ثمّن وزير الإسكان ماجد الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء في جلسته، أمس الاثنين، لعدد من الضوابط ذات العلاقة بتنظيم قطاع الإيجار بالمملكة وتعزيز الثقة فيه، مؤكداً أن التنظيمات التي تم اعتمادها من شأنها الإسهام في تنظيم قطاع الإيجار بالمملكة.

بدوره، أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار م. محمد البطي، أن التنظيمات تنص على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً ومنتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد؛ حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.

وقد تم تم تخصيص 7.953 منتج سكني وللأسماء اضغط هنا.

https://sakani.housing.sa/ar/moh-phases

وفيما يتعلق بصندوق التنمية العقارية تم إصدار 7.700 رقم جديد عبر هذا الرابط.

https://sakani.housing.sa/ar/all-redf-beneficiaries