الصندوق العقاري: تمويل 90 ألف مستحق سنويا

يستهدف صندوق التنمية العقارية بالسعودية، تمويل 90 ألف مستحق للمنتج التمويلي سنويا بدلا من 85 ألف مستفيد، خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، فيما ستكون المصارف والمؤسسات التمويلية الموقع معها سابقا جاهزة لتمويل المستفيدين خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر مقبلة.

أكد ذلك أيهم اليوسف، المشرف على الصندوق، مبينا أن الصندوق سيلغي بعض برامجه بعد انتهاء قوائم مستفيديها، ويستحدث برامج جديدة، مضيفاً أن الصندوق سيوقف استقبال الطلبات بعد انتهاء قوائم الانتظار الموجودة لديه بعد خمس سنوات، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأوضح اليوسف على هامش مؤتمر وزارة الإسكان لإعلان أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017 في الرياض أمس، أن الوزارة ستكون الجهة المعنية باستقبال طلبات التمويل من الصندوق العقاري، وعلى أثرها ستقوم الوزارة بتحويل الطلبات للصندوق.

ونفى أيهم اليوسف تحويل من صدرت لهم الموافقة بالإقراض من الصندوق وتم إمهالهم إلى عام 1439هـ، مؤكدا استمرار دعمهم من قبل الصندوق نفسه وعدم صحة تحويلهم إلى المصارف لتمويلهم، مبينا أن الصندوق العقاري أقرض نحو 21 ألف مواطن خلال 2016 مبالغ تجاوز عشرة مليارات ريال.

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية الخاصة بحصول المواطن على قرضه، أوضح أن الصندوق ألزم شركاءه من المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى، بضرورة إيداع المبلغ التمويلي خلال مدة أسبوعين بعد اكتمال أوراق استحقاقه.

وبين أن المصارف ستقوم بإنزال المبالغ الذي سيستفيد منها المستحق من ذوي الدخل المنخفض دون تحملها الفوائد، فيما ستعمل المصارف على إيداع القرض مع جزء من الفوائد في حسابات من هم من أصحاب الدخل المتوسط، وقيام الصندوق بدفع الجزء الآخر من الفوائد عن هذه الفئة، لافتا إلى أنه حتى الآن بلغت نسبة مستحقي الدعم الكامل نحو 65%، بعد قيام نحو 200 ألف بتحديث بياناتهم لدى الصندوق.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الإسكان، أمس الأربعاء، أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017، حيث بلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الأولى 15653 منتجا سكنيا، تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية، و7953 منتجا سكنيا من وزارة الإسكان.