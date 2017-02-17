دبي خامس أعلى إيجارات في العالم

جاءت مدينة دبي في المركز الخامس عالمياً من حيث أعلى الإيجارات السكنية والمكتبية، حسب تقرير حديث لمؤسسة "نستيد" العقارية الدولية.

وذكر التقرير بعنوان "مؤشر إيجارات المدن الأميركية ومدن عالمية مختارة"، أن متوسط الإيجار للفرد الواحد شهرياً في دبي، يبلغ 1481.30 دولار (5441 درهماً)، وفقا لصحيفة "البيان".

واحتلت مدينة سان فرانسيسكو الأميركية المركز الأول في ارتفاع الإيجارات، وبلغ متوسط الإيجار الشهري للفرد 2077.96 دولار.

وجاءت نيويورك في المركز الثاني (1994 دولاراً)، وبوسطن في المركز الثالث (1721 دولاراً)، وهونغ كونغ في المركز الرابع، (1610 دولارات) على مستوى العالم.