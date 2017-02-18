12.5 مليار درهم أرباح شركات التطوير العقاري بـ2016

ارتفعت الأرباح الإجمالية لشركات التطوير العقاري في أسواق الإمارات بنهاية السنة المالية 2016 بنسبة 2.5% لتصل إلى 12.54 مليار درهم، مقارنة بـ 12.23 مليار درهم خلال 2015.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع أرباح 5 شركات، وفي مقدمتها "إعمار العقارية" بنسبة 28%، والدار العقارية 10%.

وأظهر تحليل لنتائج شركات التطوير العقاري المدرجة في أسواق الإمارات أن شركة إعمار العقارية ساهمت بالجزء الأكبر من الأرباح الإجمالية لشركات العقار في أسواق الإمارات خلال 2016، حيث بلغت أرباح الشركة 5.23 مليار درهم خلال السنة المالية 2016 مساهمة بنسبة قاربت 42% من الإجمالي، بحسب ما ورد في "البيان".

وسجلت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 28.2%، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 14%، إضافة إلى تحقيق إيرادات أخرى قدرها 647 مليون درهم.

وساهمت "داماك العقارية" بنسبة 29.5% من الأرباح الإجمالية لشركات العقار خلال 2016، بعدما حققت أرباحاً صافية بلغت 3.7 مليار درهم بانخفاض 18% مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع الإيرادات 16%، وتراجع هامش الربح إلى 55.9% مقارنة بـ 59.4% في 2015، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل إلى 182.6 مليون درهم مقابل 152.6 مليون درهم للعام السابق.

الدار

من جانبها، ساهمت شركة "الدار العقارية" بنسبة 22% من إجمالي الأرباح المحققة لشركات العقار خلال 2016، حيث ارتفعت أرباح الشركة إلى 2.78 مليار درهم مقارنة بأرباح قدرها 2.54 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2015، ويعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات 36% وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 37% لتصل إلى 954.3 مليون درهم مقارنة بـ 694.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحلت شركة مجموعة الشارقة للتطوير العقاري في المركز الأول بالنسبة للشركات الأعلى نمواً في أرباحها السنوية، حيث سجلت نسبة نمو قاربت 29% لتصل إلى 19.7 مليون درهم مقارنة بـ15.3 مليون درهم العام 2015، تبعتها إعمار بنسبة نمو 28% ثم الدار العقارية بـ9.7%، ورأس الخيمة العقارية، ثم في الأخير منازل العقارية التي رفعت أرباحها بنسبة 5.6% لتصل إلى 206.5 ملايين درهم مقابل 195.5 مليوناً في 2015.

إيرادات

وارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 7% وصولاً إلى 31.7 مليار درهم مقارنة بـ 29.6 مليار درهم خلال العام السابق.

وساهمت شركة إعمار العقارية بأكثر من 49% من الإيرادات الإجمالية لشركات التطوير العقاري، محققة ارتفاعاً في الإيرادات بنحو 14% مقارنة بعام 2015.

وتأتي في المرتبة الثانية شركة داماك العقارية بنسبة مساهمة بلغت 22.6% من إجمالي الإيرادات، مسجلة انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 16% خلال 2016.

تليها شركة الدار العقارية بنسبة مساهمة بلغت 20% من إجمالي الإيرادات للعام الماضي، وبإيرادات قدرها 6.24 مليار درهم، مقارنة بـ 4.59 مليار درهم خلال العام 2015، وبنسبة ارتفاع بلغت 36%.

وانخفضت أرباح الاتحاد العقارية بنسبة 51% العام الماضي لتصل إلى 211 مليون درهم مقارنة مع 434.6 مليون في 2015، تلتها ديار للتطوير العقاري بتحقيق انخفاض في أرباحها السنوية بنسبة 26% إلى 216.1 مليون درهم مقارنة مع 291.4 مليون في 2015، وثالثاً حلت داماك العقارية بنسبة انخفاض 18%.