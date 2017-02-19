"الصندوق العقاري" يستعد لشراء محافظ إقراض من المصارف

يستعد صندوق التنمية العقارية لشراء محافظ الإقراض من المصارف، وذلك بداية من الربع الثالث من العام الميلادي الجاري.

وقال أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الانتهاء من هذا الملف يتراوح بين 6 و7 أشهر، حيث يعمل الصندوق حاليا على تحديد قيمة المحافظ المالية التي يرغب في شرائها، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

وأوضح المشرف العام على الصندوق، أن الهدف من شراء محافظ، توفير أكبر قدر من السيولة المالية.

يأتي هذا الإجراء كجزء من إعادة الهيكلة وتحويل أعمال الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، وذلك من خلال تسلم القروض المقرر تقديمها للمواطنين من المصارف بنسب فائدة أقل، ما يعود بالنفع على المواطنين المقترضين من طالبي السكن.

كما يهدف إلى اعتماد موارد ذاتية للصندوق وإتاحة التمويل لطالبي السكن دون اللجوء إلى جهات أخرى، بحيث يتم الوصول إلى ميزانية مستقلة ذات ديمومة.