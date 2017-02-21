3294 مستثمرا سعوديا يضخون 8 مليارات درهم في عقارات دبي

كشف تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ضخ 3294 مستثمرا سعوديا نحو 8 مليارات درهم إماراتي في التعاملات العقارية خلال العام الماضي، وذلك من إجمالي 44 مليارا استثمارات خارجية.

فيما بلغ حجم التعاملات العقارية نحو 30 مليار درهم، خلال شهر يناير فقط، وفقا للأرقام الصادرة عن الدائرة.

وتوقع التقرير أن يواصل المستثمرون السعوديون تجديد ثقتهم في سوق دبي العقارية خلال العام 2017 بسبب ارتفاع الطلب ومعدلات الربحية بالسوق، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وتوقع الرئيس التنفيذي للعمليات في أرتار للتطوير العقاري عقبة عبدالكريم مزيد من الانتعاش للسوق خلال الفترة القادمة، عازياً إقبال السعوديين على الاستثمار في دبي لموقعها الجغرافي كوجهة اقتصادية عالمية، وأسلوب الحياة العصري بها، وتنوع الفرص الاستثمارية وارتفاع العائد من الاستثمار العقاري.

وأوضح أن دبي حمت نفسها من الآثار الاقتصادية السلبية من خلال تطوير البنية التحتية للأعمال والاستثمار في القطاع السكني ولترويج أعمالها وإنجازاتها للجمهور العالمي على مدار السنوات الـ 20 عاما الماضية، إضافة إلى أن القطاع السكني بها يوفر استقرارا ماليا على المدى البعيد.

من جهته، قال خبير تطوير الأعمال والمشاريع المهندس تركي التركي إن زيادة الطلب على المساكن في دبي يرفع وتيرة الاستثمارات بشكل ملحوظ، وأرجع ذلك إلى أن الإمارات باتت قبلة لكبريات الشركات العالمية التي تسعى للتوسع والانتشار في الشرق الأوسط.