أميركا.. ارتفاع مبيعات المنازل لأعلى مستوى بـ10 سنوات

ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات في يناير مع تجاهل المشترين ارتفاع أسعار الشراء والرهن العقاري في مؤشر على تزايد الثقة في الاقتصاد.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأربعاء إن مبيعات المنازل القائمة قفزت 3.3 بالمئة إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 5.69 مليون وحدة الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2007.

وجرى تعديل وتيرة نمو مبيعات ديسمبر بالزيادة إلى 5.51 مليون وحدة من 5.49 مليون في القراءة السابقة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المبيعات 1.1 بالمئة إلى 5.54 مليون وحدة في يناير.

وعدلت الرابطة بيانات المبيعات التي تعود إلى عام 2014 لكن التعديلات كانت محدودة ولم تؤثر على وصف حالة السوق.

وارتفعت المبيعات 3.8 بالمئة عنها في يناير كانون الثاني 2016. ويلقى الطلب على الإسكان دعما من تحسن سوق العمل الذي يزيد فرص التوظيف أمام الشبان.

ويظل استمرار نقص العقارات المتاحة للبيع - وهو ما يرفع أسعار المنازل - عقبة أمام متانة سوق الإسكان. وفي حين يبدو سعر الرهن العقاري لثلاثين عاما آخذا في الاستقرار بعدما ارتفع بسرعة في الأشهر الأخيرة فإنه يظل فوق أربعة بالمئة بينما تنمو الأجور بأقل من ثلاثة بالمئة سنويا.