دبي تسجل أعلى مستويات التطور الهندسي والمعماري

أكدت مؤسسة «Singularity University» البحثية التي تتخذ من «سيليكون فالي» بالولايات المتحدة مقراً لها في تقرير مطول، أن دبي تعتبر مركزاً للابتكار والتطور البشري، بجانب مدن مثل نيويورك وطوكيو، وأنها تشهد تطوراً هائلاً في حجم مشاريعها، وأنها بلغت أقصى الحدود الهندسية والتصميمية والمعمارية.

وقال التقرير إن المدن العالمية الكبرى تحتضن أكثر الصروح الهندسية روعة في العالم، منوها بأنها تتنافس مع بعضها بعضاً في بناء أطول ناطحات السحاب العالمية وإنشاء أكثر أنظمة النقل فعالية وتطوراً، ملقياً الضوء على نظام هايبرلوب للنقل المتطور الذي تعتزم دبي تطويره لنقل الركاب من دبي إلى أبوظبي خلا 12 دقيقة فقط بحسب صحيفة الخليج.

ومن الأمثلة الكثيرة على الطفرة الحضرية التي حققتها المدن العالمية، قال الموقع في تقريره إن دبي أعلنت عن أول مكتب مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم العام الماضي.