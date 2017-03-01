أسعار المنازل الأميركية ترتفع 5.6% خلال ديسمبر

سجّلت أسعار المنازل الأميركية خلال شهر ديسمبر، ارتفاعا بنسبة 5.6%، لتفوق بذلك التوقعات، التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 5.3%.

من جهة أخرى، قالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلّي الإجمالي حقق نمواً خلال الربع الأخير من العام الماضي، لامس 2% على أساس سنويّ، متراجعا بذلك عن معدّل النموّ في الربع الثالث، والبالغ 3,5%.

ويأتي هذا النموّ في الناتج المحلّي مترافقا مع نموّ قوي في إنفاق المستهلكين، مع تراجع استثمارات الشركات والحكومة.

أمّا على مستوى العام 2016 بأكمله، فبلغ معدّل نمو الناتج المحلّي 1.6%، مسجلاً بذلك أسوأ أداء سنويا منذ عام 2011.