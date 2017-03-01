الإسكان: كل ريال يصرف على العقار ينعكس 5 مرات بالاقتصاد

أكد وكيل وزارة الإسكان السعودية، للدراسات والتخطيط علي آل جابر، أن قطاع العقار والإسكان يعدّان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد السعودي.

وأشار وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط، في بيان صحافي، إلى إحصاءات تفيد أن العائد الاقتصادي، على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي 8.7 ريـال لكل ريـال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة حوالي 5.2 ريـال لكل ريـال مستثمر، في القطاع العقاري، أي أن كل ريال يجري استثماره في العقار، يحرك قطاعات اقتصادية أخرى بقيمة مضاعفة خمس مرات.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، فإن حجم الاستثمارات المتوقعة به تقدر بما يزيد عن 500 مليار ريـال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 4.7 ريـال كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار السعودي، بلغ بالأسعار الثابتة حوالي 128 مليار ريـال، العام الماضي، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو 4.9% في الناتج المحلي، ما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.