العبار: إطلاق المرحلة الأولى لإعمار سكوير بالنصف الثاني

توقع رئيس مجلس إدارة إعمار مصر للتنمية إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إعمار سكوير خلال النصف الثاني من 2017.

وأوضح محمد العبار، في بيان لبورصة مصر، أن المشروع دخل مرحلة تقديم العطاءات.

وقال إن نتائج أعمال شركتنا في مصر لعام 2016 تؤكد قوة وثبات المعطيات الأساسية للسوق والاقتصاد المصري، مؤكدا أن سوق التطوير العقاري في مصر ما زال يحوي الكثير من الفرص الواعدة، بحسب ما ورد في صحيفة "البورصة المصرية".

وارتفعت أرباح إعمار بنسبة 97%، خلال 2016، بأرباح بلغت 1.68 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 854.67 مليون جنيه بالعام الماضي.

وقالت الشركة إن خسائرها من فروق تقييم العملة بلغت 2.1% من إيرادات الشركة المحققة خلال 2016، عند 83.64 مليون جنيه.

وأوضحت إعمار مصر في بيان منفصل، أن مجلس الإدارة لم يقترح توزيع أرباح على المساهمين.

وأشارت إلى أن صافي المبيعات بلغ 8.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.6 مليار جنيه في 2015، وتم تسليم 935 وحدة سكنية مقابل 820 وحدة عام 2015.