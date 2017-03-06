"داماك" تُطلق أول فلل "حجر" في إمارة دبي

أعلنت شركة #داماك العقارية عن إطلاق فلل "حجر"، المشروع الأول من نوعه في دبي والذي يضم مجموعة من الفلل الفاخرة مع تلبيس حجر ذات التصميم المعاصر.

ويتألف المشروع من #فلل كبيرة للعطلات تشمل 4 غرف نوم، وأخرى مكونة من 3 غرف نوم، ودوبلكسات من غرفة نوم واحدة (مع مساحة مفتوحة للتعديل)، بالإضافة إلى دوبلكسات للعائلات مؤلفة من وحدتين بغرفة نوم واحدة للوحدة وتحتويان على مدخل واحد، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وستقوم داماك بطرح داماك فلل "حجر" للبيع بعد غد الأربعاء في فندق ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي في دبي، وفي فندق جميرا في أبراج الاتحاد في أبوظبي، وتبدأ أسعار الفلل من 1,075,000 درهم مع فترة سداد على مدى 5 سنوات. وتتميز فلل "حجر" بأحجامها وتصاميمها الداخلية المختلفة بما يلبي متطلبات فئة واسعة من المستثمرين.

وقد انتشرت المنازل الحجرية منذ زمن بعيد، وأثبتت مع مرور الزمن متانتها وقوتها. ولطالما انتشر هذا الطراز المعماري الساحر في أنحاء العالم، من لبنان إلى الهند، ومن بريطانيا إلى مصر، وغيرها من البلدان. وتتسم كل فيلا من فلل "حجر" بالأصالة والحرفية والدفء، لتأخذ قاطنها في رحلةٍ إلى الماضي حيث بُنيت البيوت وقتها بمزيد من الدقة والاهتمام الوافر بكافة التفاصيل.