"الدار" العقارية تستعد لتدشين قناة مائية في جزيرة الريم

تستعد شركة #الدار العقارية، لتدشين القناة المائية التي تعد من أهم المرافق داخل مشروع شمس أبوظبي التطويري بجزيرة الريم.

وتمتد القناة لمسافة 2.4 كيلومتر، وتشق طريقها في قلب المشاريع السكنية. وتخضع القناة حاليا للمراحل الأخيرة من الاختبار، وذلك قبل تدشينها في أبريل القادم.

ويوجد على طول القناة المائية حوالي 450 شجرة، موزعة على مساحة تبلغ 46 ألف متر مربع، كما تمر القناة المائية بعشرة جسور. ويوجد 35 مخططاً سكنياً في مشروع شمس #أبوظبي، حيث تقع هذه المخططات بمحاذاة القناة ليستمتع السكان بالإطلالة المائية والمنظر الخلاب الجديد الذي ستقدمه القناة للمنطقة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة #الدار_العقارية: أصبحت منطقة #شمس_أبوظبي إحدى أبرز الوجهات المرغوبة في العاصمة، ويعود الفضل في تحقيق هذه النتيجة إلى الجودة العالية للمشاريع التطويرية وموقعها على جزيرة الريم. وستكون هذه القناة عنصراً أساسياً من عناصر المجتمعات السكنية، حيث تشق القناة طريقها في قلب الجزيرة.

وبجانب مشروع القناة المائية، شارفت شركة الدار العقارية على استكمال ممرات المشي والتي يبلغ طولها 23 كيلومتراً، إضافة إلى 1550 متراً من ممرات الدراجات الهوائية، فضلاً عن المتنزهات الممتدة على مسافة 3650 متراً مطلة على الساحل. وستوفر هذه المشاريع المرتقبة.