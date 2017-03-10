3.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

وصلت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي خلال الأسبوع الحالي إلى ثلاثة مليارات و343 مليون درهم منها 2.4 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات ونحو 943 مليون درهم عمليات رهن عقارية.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس بأن الدائرة سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة 1082 مبايعة، منها 203 لأراض بقيمة 1.1 مليار درهم و‏879 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 1.3 مليار درهم.

وتقدمت "اليفرة 2" على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم فمنطقة "اليفرة 3" بتسجيلها 37 مبايعة قيمتها 44 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 67 مليون درهم في منطقة "الثنية الخامسة" تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة "مجمع دبي للاستثمار الثاني" بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفيلات ثلاث مبايعات في منطقة "الخليج التجاري" بقيمة 20 مليون درهم لكل منها.

وتصدرت "مرسى دبي" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة ‏81 مبايعة بقيمة ‏158 مليون درهم تلتها منطقة "الخليج التجاري" بتسجيلها 72 مبايعة بمبلغ 198 مليون درهم.

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 634 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 240 مبايعة بقيمة 452 مليون درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 124 مليون درهم و 195 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 328 مليون درهم.