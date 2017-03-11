ألف مشروع من 100 شركة بـ "سيتي سكيب" أبوظبي

أعلنت الشركة المنظمة للدورة الحادية عشرة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي، أن 100 شركة عقارية محلية وعالمية أكدت مشاركتها في الدورة المقبلة للمعرض بزيادة 11% مقارنة بالدورة الماضية التي شاركت فيها 90 شركة.

ويقام المعرض برعاية ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مدار 3 أيام من 18 إلى 20 أبريل 2017 على مساحة تمتد إلى 18 ألف متر مربع، بحسب صحيفة البيان.

وأكدت شركة أنفورما للمعارض المنظمة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي 2017 أن الشركات المشاركة في المعرض ستطرح نحو 1000 مشروع عقاري، متوقعة أن يزور المعرض أكثر من 15 ألف زائر من أكثر من 70 دولة.