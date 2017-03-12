ارتفاع أسعار العقارات القريبة من مول مصر

أكد الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن مول مصر سيرفع أسعار العقارات والأراضي بنسبة تتراوح بين 20 و30% تقريبا بالمناطق الملاصقة له، بحسب صحيفة "فيتو".

وقال رئيس الجمعية إن المناطق التي تبعد نوعا ما عن المول سترتفع ولكن بنسبة أقل، وتتراوح بين 10 و15% تقريبا، مؤكدا أن أكثر المناطق المستفيدة من المشروع هي الأحياء والمجاورات القريبة كالحي الرابع ومنطقة ابني بيتك.

يذكر أن مشروع "مول مصر" نفذته شركة ماجد الفطيم بإجمالي استثمارات بلغت 722 مليون دولار، أي ما يقارب 12 مليار جنيه، واستثمار نحو 300 مليون جنيه في مشروعات الطرق المحيطة بالمول.