الإعلان عن أكثر من 15 ألف منتج سكني بالسعودية الأربعاء

قالت مصادر مطلعة في وزارة #الإسكان #السعودية لـ"العربية نت"، إن الوزارة ستعلن يوم الأربعاء المقبل الدفعة الثانية ضمن حملة سكني.

وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء للإعلان عن تفاصيل الدفعة الثانية.

وبشأن عدد المنتجات السكنية التي سيتم الإعلان عنها توقعت المصادر أن تكون أكثر من 15 ألف منتج سكني، دون تحديد رقم محدد خاصة وأن المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء المقبل.

وقالت المصادر "عدد المنتجات السكنية سيكون فوق 15 ألف منتج سكني، قد نصل حتى الأربعاء إلى 16 أو 17 ألف منتج، والرقم النهائي سيتم إعلانه في المؤتمر الأربعاء المقبل".

وكانت وزارة #الإسكان_السعودية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، عن الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017؛ بـ15653 منتجاً سكنياً من ضمن 280 ألف منتج سكني سيتم تخصيصها خلال 2017.