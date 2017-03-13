الرياض تقود مشاريع التطوير الفندقي بـ50 مشروعاً

تعتبر الرياض أكثر المدن السعودية انشغالاً ببناء الفنادق الجديدة في ظل وجود ما يقرب من ٥٠ مشروع فندق قيد التنفيذ.

وبحسب تقرير النظرة العامة على إنشاءات الفنادق في السعودية ٢٠١٧، الذي أصدرته توب هوتيل بروجيكتس وأعدته حصريا لمعرض الفنادق بالمملكة العربية السعودية، قد أشار إلى أن عاصمة المملكة تستعد لإضافة ٤٨ منشأة جديدة إلى محفظتها الفندقية الضخمة بالفعل.

وتقود الرياض الطفرة في بناء الفنادق، وتأتي جدة بعدها في المرتبة الثانية. وعلى مستوى البلد بالكامل، كشف التقرير الحصري المتخصص في مجال الضيافة أن هناك حاليا ١٧٠ فندقا و٦٠,٣٩٥ غرفة في مراحل مختلفة من الإنشاء.

ومن الملاحظ أن هيلتون تمثل واحدة من كبرى شركات إدارة الفنادق في السعودية. ويعتبر فندق وريزيدنس هيلتون الرياض واحدا من ثلاثة فنادق جديدة ستجلبها هذه العلامة التجارية إلى المملكة في عام ٢٠١٧.

وفي هذا الإطار، قال كامل العجمي، نائب رئيس العمليات في هيلتون المملكة العربية السعودية: "يعود وجودنا في السعودية إلى أكثر من ٢٠ عاما. ولدينا خطط طموحة للتوسع في ظل وجود حوالي ٢٩ فندقا في طور التنفيذ. وبحلول نهاية عام ٢٠١٨، أتوقع أن أتولى الإشراف على ضعف عدد الفنادق التي أشرف عليها في الوقت الراهن".

وقال كامل إن نجاح هيلتون في السوق السعودي إلى تقديم "التنوع" و"الفخامة الذكية" إلى نزلاء فنادقها. وأوضح أن "كل فنادقنا تتسم بميزات وهوية مختلفة، ما يمكّننا من تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء وتحقيق التفوق في السوق".

وأضاف كامل: "كشركة، استثمرنا بقوة في الابتكار الرقمي. وتم تعزيز كل من فنادقنا في السعودية بخدمة رقمية لتسجيل الوصول والقدرة على اختيار غرفتك المفضلة عبر تطبيقنا هيلتون أونرز. وكانت هذه الميزة شائعة في عالم الطيران لبعض الوقت، ولكننا نحقق الريادة في هذا الجانب في الضيافة. وفي آخر المطاف، نسعى حاليًا إلى تزويد النزلاء بالقدرة على استخدام هواتفهم الذكية كمفاتيح فعلية لغرفهم الفندقية، وسيكون هذا مرة أخرى سبقا في المجال".

وبعد الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، بدأت علامات تجارية عالمية تحذو حذو هيلتون من خلال توسيع نطاق وجودها في شتى أرجاء البلاد. وهناك علامات تجارية جديدة، من بينها روكو فورتيه هوتيلز ونوبو هوسبيتاليتي، ستفتتح منشآت فندقية في المملكة للمرة الأولى.