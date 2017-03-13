خيارات مرنة للتمويل من صندوق التنمية العقارية

أعلن صندوق التنمية العقارية في السعودية أن كل من تصدر له الموافقة على القرض، سيتم توجيهه إلى أحد الممولين المشاركين مع الصندوق، ليحصل على التمويل المناسب له.

حيث سيتم تحويل تكلفة التمويل وبشكل شهري من صندوق التنمية العقارية إلى الحساب البنكي للمواطن.

وكشف المتحدث الرسمي للصندوق، حمود العصيمي، لصحيفة الوطن، بأن التمويل المدعوم سيقدم من الممولين العقاريين، وأن البرنامج سيسهم في تقليص فترة الانتظار من إحدى 10 سنوات إلى 5 سنوات كحد أقصى، مبينا أن هذه الآلية تزيد من المنافسة بين الممولين، ما يحسّن مستوى الخدمة ويخفض كلفة التمويل.

من ناحيته، سيقوم صندوق التنمية العقارية بالدعم من خلال سداد تكاليف التمويل المستحقة، علما بأن نسبة الدعم تختلف بناء على دخل المستفيد وعدد أفراد أسرته.