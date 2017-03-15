السعودية تطلق الدفعة الثانية من "سكني" بـ18 ألف منتج

أعلنت وزارة الإسكان #السعودية إطلاق الدفعة الثانية من #برنامج_سكني بمجموع منتجات بلغ 17923 منتجا سكنيا وتمويليا موزعة على جميع مناطق المملكة.

وتأتي هذه الوحدات ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة كمستهدف للعام 2017.، تشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وقال المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، إن هذه المنتجات تمثل الدفعة الثانية ضمن الـ280 ألف منتج #سكني وتمويلي والتي أعلنت عنها الوزارة كمستهدف للعام 2017م، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك من 47% إلى 52% على الأقل، وفي إطار التحول الاستراتيجي للوزارة من منفذ إلى منظم ومراقب ومحفز للسوق العقارية بالمملكة.

وأضاف أن المنتجات السكنية ضمن الدفعة الثانية تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، إذ تتضمن 4223 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تمتاز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية وتتناسب مع كافة شرائح المجتمع، و6000 قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، إضافة إلى 7700 ألف دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية.

وكانت الدفعة الأولى من برنامج "سكني" قد شملت 15653 ألف منتج حظيت بنسبة عالية من قبول المستفيدين المخصص لهم.

وتتوزع #الوحدات_السكنية التي شملتها الدفعة الثانية والبالغ عددها 4223 على عدد من المناطق، في حين توزعت الأراضي السكنية والتي يصل مجموعها إلى 6000 قطعة أرض سكنية.

كما أصدر #صندوق_التنمية العقارية 7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.