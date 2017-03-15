"دبي للعقارات" توفر 22 ألف وحدة عقارية جديدة للتأجير

تواصل دبي للعقارات، شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي والمعروفة بمحفظتها الواسعة من المشاريع المعدة للتأجير، مساعيها نحو تلبية الطلب المتنامي في الأسواق من خلال مشاريع المجمعات السكنية المنشأة بغرض التأجير والتي تضم 22730 وحدة سكنية. وتتنوع محفظة الشركة من الوحدات القابلة للتأجير بين السكن العائلي، والمجمعات السكنية ذات التكلفة المعقولة، وسكن الموظفين، ونماذج البناء حسب الطلب، وهي جميعاً تسهم في الإيفاء بمتطلبات السوق العقارية والسكنية في الإمارة.

وتعمل دبي للعقارات على تلبية الطلب على الوحدات السكنية المخصصة للتأجير في أنحاء الإمارة من خلال مشاريعها الجديدة والمبتكرة التي تتميز بمواصفات متكاملة تواكب متطلبات التصاميم والبنية التحتية في مجتمع آخذ بالتنامي. وقد أدّى تبني الشركة لمنهجية عصرية في توفير حلول مناسبة للقطاع العقاري، بما في ذلك المجمعات والمرافق وإمكانات الإدارة العالية وتوفر ثقافة الخدمة الممتازة، إلى تعزيز مكانة دبي للعقارات بصفتها شركة رائدة في فئة التأجير.

وتتميز مجمعات دبي للعقارات القابلة للتأجير بغناها بالمناظر الجميلة والمساحات المفتوحة، فضلاً عن المراكز المجتمعية التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، واحتوائها على المرافق الخاصة برعاية الأطفال، ومراكز اللياقة البدنية، والنوادي الرياضية، وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم للسكان أنماط عيش متكاملة وراقية. ويتيح خيار الاستئجار من دبي للعقارات للعملاء فرصة العيش في مجمعات سكنية عالية الجودة من خلال تقديم قيمة مضافة علاوة على العروض الإجمالية التي يستفيد منها العملاء عند الاستئجار.

وقد أشار تقرير أصدرته شركة "كلاتونز" المتخصصة في الاستشارات العقارية إلى ارتفاع الطلب على العقارات القابلة للتأجير، ما يتيح للمستخدمين النهائيين في الإمارات خيارات جذابة نظراً إلى أنهم يستطيعون الآن العيش في مجمعات سكنية مرموقة تدعم أنماط الحياة العصرية وتلبي كافة احتياجات البنية التحتية.

وتعليقاً على هذا الأمر، قالت سحر الأنصاري، مدير تنفيذي أول للعقارات السكنية في إدارة الأصول بشركة دبي للعقارات: "توفر محفظة دبي للعقارات الغنية من المشاريع المخصصة للتأجير تنوعاً كبيراً في الوحدات السكنية التي تم بناؤها لتتناسب مع تطلعات المستخدمين النهائيين ومتطلباتهم. كما نضع في أهم أولوياتنا تمكين العملاء والسكان من الاستمتاع بتجربة سكنية متكاملة في جميع مشاريعنا، وذلك بهدف تعزيز أنماط المعيشة الصحية وترسيخ الروابط الاجتماعية والعائلية. لقد تم إنشاء هذه المجمعات المبنية لأغراض محددة آخذين بعين الاعتبار أدق التفاصيل، بما في ذلك أهمية التحليل المعمق للموقع. كما نحرص على تحديد الفجوات المحتملة وتوفير الخدمات الأساسية في مجمعات تستهدف راحة العائلات، وهذه الخدمات تشمل مراكز اللياقة البدنية، وخيارات التسوق والمطاعم، والمراكز الاجتماعية، ومرافق رعاية الأطفال، ، والساحات المفتوحة".

وأضافت: "يعتبر مجمّع ليان نموذجاً ممتازاً لمشروع سكني تم إنشاؤه بهدف تلبية احتياجات العائلات التي تسكن فيه. ويسرنا في هذا الصدد أن ندعو العائلات إلى زيارة المجمع والاطلاع على العروض والمميزات التي يقدمها".

وتسهم المواصفات الفريدة لمشروع ليان السكني ومرافقه الحديثة في جعله مجمعاً سكنياً متكاملاً ومثالياً لجميع أفراد العائلة، مما يساعد على تلبية الطلب على المجمعات السكنية المخصصة للإيجار في المنطقة. كما يتيح موقع المجمع الاستراتيجي في دبي لاند للسكان إمكانية النفاذ بسهولة إلى شارع الإمارات، فضلاً عن المرافق الترفيهية المتوفرة بكثرة بالقرب من الموقع مثل حديقة ميراكل جاردن، والمدارس مثل مدرسة جميرا للمتحدثين بالإنجليزية (JESS) ومدرسة جيمس، الأمر الذي يضمن للأحباء الصغار توفر كافة المنشآت والمرافق الترفيهية والتعليمية. بدورها تقدم فعاليات "اليوم المفتوح" للسكان فرصة التعرف على المرافق الحديثة والمتطورة التي يحتضنها المجمع.

وتنتشر مشاريع دبي للعقارات المخصصة للإيجار، والتي تم تصميمها لتقدم تجربة فريدة من نوعها للسكان، في جميع أنحاء إمارة دبي، إذ تساهم في إحياء بعض المناطق القديمة مثل ديرا، وتعمل في الوقت نفسه على توفير قيمة مضافة إلى مناطق حديثة مثل دبي لاند التي تضم مجمع ليان النابض بالحياة. وستشهد بعض المناطق الأخرى، مثل الخليج التجاري وجميرا بييتش ريزدنس اللتين تتمتعان بسهولة النفاذ إلى أهم شبكات المواصلات والمرافق والخدمات في الإمارة، إنشاء وجهات سكنية جديدة ستجلب معها أساليب حياة عصرية وخدمات استثنائية ومنشآت متكاملة.

يذكر أن دبي للعقارات تمتلك ضمن محفظتها مشاريع أخرى تندرج تحت مظلة البناء للإيجار، بما في ذلك مشروع بوابة الخيل، و" رحابة ريزدنسز"، و"نزل" لسكن الموظفين في القوز، و"شروق"، و"غروب"، وبعض الأبنية في "رمرام".