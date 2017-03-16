7.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي أكثر من 7.2 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة قدرها 4.4 مليار درهم من خلال 470 صفقة.

حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 998 مبايعة بقيمة 2.8 مليار درهم، منها 159 مبايعة للأراضى بقيمة 1.4 مليار درهم و 839 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 272 مليون درهم فى منطقة منخول تليها مبايعة بقيمة 127 مليون درهم فى منطقة الصفوح الثانيه تليها مبايعة بقيمة 85 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة اليفره 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى و أخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم فى منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 81 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.4 مليار درهم منها 146 رهونات أراضى بقيمة 3.9 مليار درهم و 324 رهونات فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الحميرا بقيمة 1 مليار درهم وأخرى فى منطقة الصفوح الثانيه بقيمة 410 مليون درهم.

