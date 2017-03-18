العقارات على خط مترو دبي الأكثر جذبا للمستأجرين

كشف دوبيزل للعقارات، منصة العقارات الإلكترونية الرائدة والأكثر زيارةً في الإمارات العربية المتحدة، النقاب عن قائمة المناطق الرئيسيّة التي تضمّ شققاً سكنية بغرفة نوم واحدة والمتاحة للتأجير بأسعار ميسورة قرب محطات مترو دبي.

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات أنّ عدد راكبي المترو ارتفع بنسبة 7% خلال عام 2016 ليبلغ 191.3 مليون راكب مقارنة مع 178.6 مليون راكب خلال عام 2015. وبالتوازي مع إدراج 210 ألف وحدة عقارية شهرياً، حدّد دوبيزل أبرز مناطق العقارات المتاحة للتأجير بأسعارٍ مناسبة وعلى مقربة من محطات مترو دبي.

وفي هذا الصدد، قالت آن بوثيلو، مدير أول تسويق المنتجات في قسم العقارات في دوبيزل: "يستقطب دوبيزل للعقارات حوالي 3.5 مليون زائر شهرياً، علماً أنّ كل وحدة عقارية متاحة للتأجير تستقبل حوالي 6 استفسارات. وقد لاحظنا خلال العام الماضي أنّ المجتمعات السكنية يسيرة التكلفة قرب محطات مترو دبي تستأثر بالكم الأكبر من عمليات البحث كل عام؛ ونحن نسعى من خلال مشاركة هذه المعلومات إلى تمكين السكان من اتخاذ قرارات مستنيرة عند استئجار العقارات".

وتوفر المناطق الواقعة على طول الخط الأخضر- أحد الخطين التابعين لشبكة مترو دبي والذي يمرّ بمنطقة بر دبي وديرة بشكل رئيسي - للسكان وحدات سكنية بغرفة نوم واحدة متاحة للتأجير بأسعار معقولة للغاية تبدأ من حوالي 55 ألف درهم إماراتي سنوياً، وذلك في منطقة هور العنز التي تتيح الوصول بسهولة إلى محطة مترو القيادة. من جهة ثانية، يبدأ متوسط أسعار التأجير في منطقة القصيص من 58 ألف درهم سنوياً، ما يجعلها ثاني أبرز المناطق الاقتصادية على طول خط مترو دبي، تليها الشقق بغرفة نوم واحدة في منطقة أبوهيل والجداف ونايف (قرب محطة مترو ميدان بني ياس)، وذلك ابتداءً من 60 ألف درهم سنوياً.

بينما يمرّ الخط الأحمر لمترو دبي - الذي يمتد بين منطقة الراشدية ومقر شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة (جبل علي)، قرب مطار دبي الدولي ومنطقة ديرة وبر دبي، كما يتبع شارع الشيخ زايد الذي يُعدّ شريان الحياة الرئيسي في الإمارة. ويبدأ متوسط أسعار تأجير الشقق بغرفة نوم واحدة قرب بداية خط المترو من 65 ألف درهم سنوياً بالقرب من مركز ديرة سيتي سنتر، تليها منطقة السطوة التي تبدأ أسعار التأجير فيها من 67 ألف درهم سنوياً، وتحتضن محطات مترو يمكن الوصول إليها بسهولة مثل مركز دبي التجاري العالمي وأبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي.

من ناحية أخرى، تبدأ أسعار تأجير الشقق بغرفة نوم واحدة في منطقة ديسكفري جاردنز- المصنّفة في المرتبة الثامنة من حيث أفضل مناطق التأجير ذات الأسعار المناسبة - من 68 ألف درهم سنوياً، وهي قريبة من محطة مترو ابن بطوطة، في حين تبدأ أسعار التأجير في منطقة البرشاء 1 من 70 ألف درهم سنوياً، ومن 71 ألف درهم سنوياً في منطقة الكرامة.

وأضافت بوثيلو: "سجل دوبيزل خلال عام 2016 وحده 49 مليون عملية بحث عن عقارات متاحة للتأجير في منطقة البرشاء، و22 مليون عملية بحث عن عقارات في منطقة الكرامة، وهو ما يؤكد تنامي الطلب على استئجار العقارات القريبة من وسائل النقل العام في الإمارة".

وتجدر الإشارة إلى أن منصة دوبيزل للعقارات تُساهم منذ إطلاقها عام 2005 في تعزيز معايير الشفافية في سوق العقارات، كما تُعتبر المنصة الأولى والوحيدة من نوعها في المنطقة التي تستعرض العقارات التي يقوم المالكون بإدراجها مباشرة، مما يوفر على المستأجرين والمشترين دفع رسوم الوكالات العقارية.