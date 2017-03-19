"العامرية" تتقدم بطلب بناء 50 ألف وحدة سكنية

قال بندر العامري، رئيس مجلس إدارة شركة العامرية، إن الشركة وقعت أول مشروع مع إحدى أكبر شركات الإنشاءات الصينية لتتقدم إلى وزارة الإسكان السعودية، بطلب بناء 50 ألف وحدة سكنية.

وأشار العامري في مقابلة مع قناة "العربية" إلى "عمل كبير وغير مسبوق تقوم به وزارة الإسكان السعودية لتحسن فرص المواطن من حيث السعر ونوعية البناء".

وقال إنه كان متشائما، قبل 3 سنوات لكنه اليوم متفائل "وسيعلن قريبا عن صفقة التمويل مع البنوك لإنشاء المشروع بعد الموافقات اللازمة، مؤكدا أن سبب التهافت من القطاع الخاص السعودي أو الصيني على الاستثمار في الإسكان، هو تغير الشراكة مع وزارة الإسكان، لتصبح عبر القطاع الخاص، من خلال الشركة الوطنية للإسكان.