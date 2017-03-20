ارتفاع متوسط سعر المنازل في لندن لـ805 آلاف دولار

أظهر موقع Rightmove العقاري أن أسعار #العقارات في لندن انتعشت لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر مدعومة بارتفاع الأسعار على أطراف العاصمة البريطانية.

وكشف الموقع أن متوسط سعر المنزل ارتفع بـ1.4% الشهر الحالي مقارنة بشهر فبراير، ليبلغ 805 آلاف دولار.

وارتفعت الأسعار في #لندن بـ0.9% على أساس سنوي، في حين استقرت أسعار #العقارات في #وسط_لندن مثل Kensigton وChelsea.

وعلى الصعيد الوطني ارتفع متوسط أسعار العقارات بنسبة 1.3%، ليصل إلى 385 ألف دولار.

وارتفعت الأسعار على أساس سنوي بنسبة 2.3%، ولكنها أتت بوتيرة أضعف مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، حين سجلت ارتفاعا بنسبة 7.6%.