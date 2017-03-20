قناة دبي المائية ترفع الفرص الاستثمارية لتملك الأراضي

أعلنت مجموعة شوبا، إحدى أهم شركات التطوير العقاري الرائدة في الشرق الأوسط،، عن توفير أراضي قابلة للاستثمار الخاص للخليجيين وحرية بناء الفلل على قناة دبي المائية في شوبا هارتلاند - المشروع المتكامل الوحيد بنظام التملك الحر الذي تبلغ مساحته 8 ملايين متر مربع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقدر الأراضي القابلة للاستثمار الخاص بـ 7% من المساحة الاجمالية لشوبا هارتلاند. ويقدم المشروع أراضي خاصة ببناء الفلل ذات الواجهة المائية في وسط دبي بمساحة 14000 قدم مربع للأرض الواحدة، ويمكن للمستثمر تملك أكثر من أرض لتصل مساحة الاجمالية في الاستثمار إلى أكثر من 28000 قدم مربع. ويعرض المشروع للمستثمرين في المجال العقاري أراضي بمساحة 187000 قدم مربع مخصصة لبناء المجمعات السكنية وأرض واحدة بمساحة 86,755 قدم مربع لبناء فندق أو شقق فندقية تحت العلامة التجارية الخاصة بهم.

وأكد مؤخرا تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 3294 مستثمرا سعوديا قاموا بمعاملات بقيمة 8 مليارات درهم في السوق العقاري في دبي خلال العام 2016. وتظهر الإحصائيات نموا سنويا في الاستثمار الخليجي في القطاع العقاري في دبي، خصوصا من المملكة العربية السعودية حيث يحتل المستثمرون السعوديون المركز الثاني في ترتيب المستثمرين العقاريين غير الإماراتيين في دبي في الوقت الذي يحتل فيه المستثمرون من الهند المركز الأول.

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "تعتبر دبي الملاذ الآمن والأبرز في المنطقة للاستثمار العقاري المربح، ويشهد السوق العقاري انتعاشا ملحوظا وطلبا مرتفعا على الوحدات السكنية والفندقية، ويعود ذلك لتكاثر عدد السكان والزوار سنويا للمدينة نسبة لموقعها المهم على الخارطة السياحية العالمية ومكانتها الاقتصادية المهمة في المنطقة، إضافة إلى استقطابها لأضخم الفعاليات والمعارض الدولية. ويشكل العام 2017 الفرصة الأخيرة للمستثمرين العقاريين الراغبين في اللحاق بركب إكسبو 2020، حيث إن المتوسط الزمني لإنجاز وتسليم المشروعات العقارية يتراوح بين عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام".

وأضاف "ما يميز هذه الأراضي في سوق العقارات هو الموقع والمرافق المحيطة به، حيث سيكون هذا المشروع جزءاً من مجمع شوبا هارتلاند الذي يحيط به مساحة خضراء تقدر بـ 2.4 مليون قدم مربعة أي ما يوازي 30% من إجمالي مساحة المجمع بأكمله. وتتميز شوبا هارتلاند بموقعها في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم وعلى بعد 3 كيلومترات فقط من أبرز معالم الجذب السياحية. وتوفر شوبا هارتلاند مجموعةً خدمات من وسائل الراحة تتميز بالدرجة العالمية كالمؤسسات التعليمية ودور الحضانة ومرافق العناية الصحية وأحواض السباحة وملاعب تنس ومراكز اليوغا وأندية رياضية وملاعب وحدائق على مرمى حجر من مكان سكنك".