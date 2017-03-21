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"الدار" العقارية تعتزم إطلاق مشاريع بـ3 مليارات في 2017

المصدر: العربية.نت
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قال رئيس مجلس إدارة شركة #الدار #العقارية أبوبكر الخوري، إن الشركة تواصل تطوير العقارات واستثمارها وإدارتها، بما في ذلك المكاتب ومراكز التسوق والفنادق والمداري والمراسي وملاعب الغولف.

وكشف الخوري عن عزم "الدار" إطلاق مشاريع بقيمة 3 مليارات درهم في العام 2017، وسيجري مباشرة العمل بها خلال العام الجاري، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وقال الخوري خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس "إننا نسعى إلى زيادة محفظة الدخل المتكرر للشركة من 1.6 مليار درهم إلى 2.2 مليار في 2020"، وذكر أن جزءاً من زيادة الأرباح المكررة تأتي من المشاريع التي تستحوذ عليها الدار مثل شركة " #ضمان".

كلمات دالّة

#الدار, #العقارية, #ضمان, #شركة الدار العقارية, #أبوظبي

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