لو لديك 48 مليون دولار.. هل تدفعها بهذا المنزل الخيالي؟

The Stone Mansion هو #أغلى_منزل بولاية نيو جيرسي في الولايات المتحدة، تم عرضه للبيع لأول مرة عام 2010، ولكنه لم يجذب أي مشترٍ حتى الآن.

ويعتبر The Stone Mansion المنزل الأغلى على الإطلاق في New Jersey، ويمتلكه المطور العقاري Richard Kurtz دفعته ظروفه الشخصية إلى عرضه للبيع عام 2010 بنحو 68 مليون دولار.

ويتميز هذا المنزل المكون من 12 غرفة، بمساحته الشاسعة البالغة 30 ألف قدم مربعة، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي، حيث إنه يبعد 8 أميال فقط عن نيويورك.

ورغم مرور كل هذه السنوات على عملية عرضه للبيع إلا أن مواصفاته لم تجذب أي مشترٍ بعد.

ولن تقتصر خسارة صاحب المنزل فقط على تخفيض قيمته في السوق بـ20 مليون دولار، فتكلفة صيانته تبلغ 400 ألف دولار كل عام، ما يعادل 2.8 مليون دولار من تاريخ عرضه للبيع لأول مرة أي منذ 7 سنوات. مع العلم أن Kurtz لا يسكن هذا المنزل، أي أنه لا يستفيد منه على الإطلاق.

ولكن لماذا لم يجذب هذا المنزل أي مشتر بعد؟

هناك ثلاثة أسباب بحسب صاحب المنزل، السبب الأول هو سعره، فعدد محدود من المشترين يستطيعون دفع هذا المبلغ لمنزل جديد.

السبب الثاني قد يكون عرضه للبيع وسحبه مرات عدة من السوق، أما السبب الثالث فهو الوضع المالي غير المستقر لولاية New Jersey، وسمعة السياسيين المضطربة فيها.

وقد يكون السبب الرابع بحسب #وسيط_عقاري المبالغة في تسعير المنزل، حيث يرى أن تكلفة بناء منزل في هذه المنطقة بمواصفات خاصة قد تصل إلى 31 مليون دولار فقط، ما يشير إلى أنه على مشتري The Stone Mansion دفع علاوة بنحو 17 مليون دولار، ليوفر على نفسه عناء البناء الجديد.