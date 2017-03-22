"عمران" تطلق 3 مشاريع عقارية بالشارقة بـ2.47 مليار درهم

كشفت شركة #عمران للتطوير العقاري عن باكورة مشاريعها في إمارة الشارقة، من خلال إطلاقها 3 مشاريع عقارية متنوعة، تضم مدينة سكنية وتجارية متكاملة، ومنتجعاً، ومركزاً للتسوق، بكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 2.47 مليار درهم.

وكانت #عمران_للتطوير_العقاري قد تأسست العام الماضي بموجب شراكة بين كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، و"إعمار العقارية" و"إيجل هيلز"، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وتشتمل قائمة المشاريع، التي تبدأ "عمران" تشييدها خلال العام الجاري، تطوير جزيرة مريم، الواقعة ما بين بحيرة الخان والممزر، وتحويلها إلى منطقة استثمارية متعددة الاستخدامات من الطراز الأول باستثمارات قيمتها 2.26 مليار درهم، كما تضم القائمة منتجع "قرية الخان" من فئة 5 نجوم، باستثمار قدره 120.6 مليون درهم، بالإضافة إلى مركز كلباء للتسوق باستثمارات 106 ملايين درهم.

وفي تعليقها على الانطلاقة القوية لشركة عمران للتطوير العقارية، أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن "هذه المشاريع تواكب في طبيعتها وأهدافها رؤية (شروق) الساعية إلى تعزيز قدرات إمارة الشارقة، وتوسيع قاعدة مرافقها وخدماتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للأعمال، ويحفز نمو قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والضيافة".

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة #إيجل_هيلز ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية "تعتبر مشاريع (عمران) الثلاثة الجديدة، ثمرة أولى للتعاون البنّاء مع (شروق) و(إيجل هيلز)، الذي بدأ العام الماضي، وستشكل هذه المشاريع إضافة قيّمة إلى المشهد الحضاري في إمارة الشارقة، من خلال إرسائها منظومة متكاملة من الخدمات السكنية والتجارية، وخدمات الضيافة والتجزئة والترفيه الفريدة من نوعها، ما يمنح القاطنين والزوار تجربة عيش عصرية تلبي متطلباتهم المختلفة".