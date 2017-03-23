5.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية الأسبوعية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.7 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة قدرها 3.2 مليار درهم من خلال 397 صفقة.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 1153 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم، منها 171 مبايعة للأراضي بقيمة 1.1 مليار درهم و982 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى.

وتصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 3 بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في ند الحمر بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 118 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء الاولى بتسجيلها113 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.2 مليار درهم منها 135 رهونات أراضي بقيمة 2.9 مليار درهم و 262 رهونات فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 483 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 472 مليون درهم.