دعوة لحماية "المقاولات" المقدرة بـ 30 تريليون دولار

جدد رئيس اتحاد المقاولين العرب، فهد الحمادي، بعض مطالب الاتحاد لحماية نحو 30 تريليون دولار هي حجم استثمارات قطاع المقاولات على مستوى الدول العربية ولاستمرار إتاحة فرص العمل التي تتوفر من خلال نحو 100 قطاع مساند لقطاع المقاولات.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة دورته العادية الـ28 في الأردن خلال الفترة من 23-29 مارس 2017، مؤكداً أنه رغم ما شهده قطاع المقاولات على مستوى الدول العربية من نمو وتطور ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية، من حيث عدد الشركات العاملة وحجم الأعمال، إلا أن هناك معوقات عدة تواجه قطاع المقاولات بالوطن العربي الذي قارب حجم استثماراته نحو 30 تريليون دولار، الأمر الذي يؤكد ضرورة تلاحم كافة الحكومات العربية لتذليل تلك العقبات لاستمرار عجلة التطور والتنمية وتقليل نسبة البطالة في مختلف الدول العربية، بحسب جريدة "الرياض".

وأضاف الحمادي أن نقص السيولة وضعف التمويل وعدم تنفيذ العقد الموحد والتصنيف الموحد للمقاولين في الوطني العربى يأتي على رأس التحديات التي يواجهها المقاول العربي في استثماراته بهذا القطاع، مؤكداً أهمية أخذ قرار بإنشاء جهة تنفيذية عليا تابعة لجامعة الدول العربية مفوضة من كافة الحكومات العربية تدرس تلك المشاكل وتساعد في تنفيذ الحلول للنهوض بقطاع المقاولات بالوطن العرب. وأشار الحمادي إلى الدراسات التي تم تنفيذها في الاتحاد من شركة تأجير معدات ومدينة العرب ودراسة نقص التمويل وحلول قطاع البطالة ولكن ذلك يحتاج إلى جهة تنفيذية مفوضة

وأشار رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى أنه يمكن عمل خطط قصيرة المدى وخطط طويلة المدى لحل تلك المشاكل.

ولفت الحمادي إلى أهمية قطاع المقاولات الذي يسهم بخلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند أو مرتبط بقطاع الإنشاءات، موضحاً أن هذا القطاع يعتبر المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني والمشغل الأوسع، داعياً إلى ضرورة تكاتف الجهود للحد من نزيف قطاع المقاولات العربي.