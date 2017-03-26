مجمع صناعي جديد لـ "إسمنت المصريين" بـ6 مليارات جنيه

بدأت مجموعة أسمنت المصريين تنفيذ أكبر مجمع لمواد البناء في صعيد مصر، وتحديداً بمحافظة سوهاج وذلك بإنشاء أول مصنع أسمنت كمرحلة أولي بالمجمع الذي سيستكمل تنفيذه طبقاً للإستراتيجية التي وضعتها المجموعة بهدف إحداث طفرة تنموية في الاستثمار بصعيد مصر.

ووقع رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة أسمنت المصريين، عقد إنشاء مصنع "أسمنت المصريين" وذلك مع شركة "Sinoma -CDI" العالمية ويعتبر مصنع أسمنت المصريين نواة أولى لمجمع صناعي متكامل متخصص في إنتاج مواد البناء.

ومن المقرر أن يتم تشييد المجمع بأعلى مستوى تكنولوجي في العالم بإجمالي استثمارات تبلغ 6 مليارات جنية تقريباً وسيتم تشيده بمنطقة الهضبة الغربية بمحافظة سوهاج، جنوب مصر.

ويعد هذا الاستثمار هو الأضخم بالمحافظة وبمحافظات الصعيد ويستهدف مصنع أسمنت المصريين إنتاج مليوني طن أسمنت سنوياً.

وقام بتوقيع العقد من جانب شركة "Sinoma -CDI" نائب رئيس مجلس الإدارة شين تاو، وتقوم الشركة الصينية طبقاً للعقد بتصميم و توريد وإنشاء المصنع لإنتاج الكلينكر والاسمنت بطاقة تصل إلى 6 ألاف طن كلينكر يومياً بما يعادل 2 مليون طن سنوياً من الأسمنت الرمادي.

ويقوم إنشاء المصنع على أحدث المعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تم الوصول لها في مصانع الاسمنت ومن المستهدف الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيب بنهاية عام 2018.

وجاء اختيار مجموعة أسمنت المصريين للشركة الصينية نظراً لخبرتها العالية في مجال إنشاء مصانع الاسمنت بالعالم والتي تصل إلى نحو 63 عاماً حيث قامت بإنشاء مئات المصانع حول العالم.

