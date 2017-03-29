المديهيم لـ"العربية": هذه عقوبات التخلف عن رسوم الأراضي

قال المهندس محمد المديهيم، المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، إن مساحة الأراضي المسجلة للرسوم في الرياض بلغت 128 مليون متر مربع.

وأضاف المديهيم في مقابلة مع "العربية" أن الوزارة وضعت 193 نطاقاً سعرياً ومكانياً لتحديد قيمة الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وفق النطاقات الثلاث للمساحات من 10 آلاف متر مربع حتى مليون متر مربع، والنطاق الثاني بين مليون ومليوني متر مربع، والنطاق الثالث فوق مليوني متر مربع.

وأشار المديهيم إلى إجراءات التخلف عن سداد الرسوم على الأراضي، موضحا أن "إيرادات للدولة" تعد "ديونا ممتازة، وسيجري اتخاذ إجراءات بحسب نظام الباب الرابع".

وقال إن من الإجراءات "إعطاء المتخلف عن السداد خلال 30 يوما إشعارا خطيا، ثم يعطى إنذارا نهائيا لمدة 15 يوم عمل، ثم التوجه للمحكمة الإدارية التي قد تصل عقوباتها إلى إيقاف حساباته والمحافظ الاستثمارية في الأسهم وإيقاف التصرف بعقاراته بوزارة العدل".

وعن حصر الأراضي في مدينة الرياض، قال المديهيم، إن التسجيل شمل 245 أرضا، وبلغ عدد الفواتير 327 فاتورة، والمساحات المسجلة وصلت إلى 128 مليون متر مربع، لكن "المبالغ لن نعلن عنها إلا بعد انتهاء فترة الاعتراضات على الرسوم لدى اللجنة المشكلة لذلك".