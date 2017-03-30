مبيعات المساكن بأميركا تقفز لأعلى مستوى في 10 أشهر

سجلت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة في فبراير/شباط أعلى مستوى في عشرة أشهر مما يشير إلى طلب قوي في سوق الاسكان على الرغم من ارتفاع الأسعار وفوائد القروض العقارية.



وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود التي وقعت الشهر الماضي، قفز 5.5% إلى 112.3 وهي أعلى قراءة منذ أبريل/نيسان من العام الماضي. وهي أيضا ثاني أفضل قراءة منذ مايو/أيار 2006.



وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 2.4% الشهر الماضي. وسجلت المبيعات زيادة بلغت 2.6% في فبراير/شباط من العام الماضي.