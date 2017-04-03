الإنفاق بقطاع البناء الأميركي عند أعلى مستوى بـ11 عاماً

زاد الإنفاق في قطاع #البناء بالولايات المتحدة مقتربا من أعلى مستوى في 11 عاما في فبراير، وسط ارتفاع قوي في الاستثمار بتشييد المنازل.

وقالت وزارة #التجارة الأميركية، الاثنين، إن الإنفاق على البناء زاد 0.8%، إلى 1.19 تريليون دولار. وهذا أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2006 ويأتي بعد هبوط بلغ 0.4 بالمئة في يناير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع #الإنفاق على البناء 1.1% في فبراير بعد أن انخفض 1% في القراءة الأولية للشهر السابق. وزاد الإنفاق على البناء 3% مقارنة مع مستواه قبل عام.

وفي فبراير/شباط ارتفع الإنفاق الخاص على البناء 0.8% إلى أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2006 بعدما استقر في يناير. وزاد الإنفاق على تشييد المساكن 1.8% إلى أعلى مستوياته منذ يوليو/تموز 2007. ويزيد الاستثمار في بناء المساكن حاليا للشهر الخامس على التوالي.

وهبط الإنفاق على تشييد البنايات الخاصة غير السكنية 0.3% في فبراير لينخفض للشهر الثاني على التوالي.

وفي فبراير، ارتفع الإنفاق العام على البناء 0.6%، بعد ثلاثة أشهر من الانخفاضات.