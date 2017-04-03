انطلاق "العقارات الدولي 2017" بتريليون درهم مشاريع

انطلقت أمس فعاليات #معرض_العقارات_الدولي وتستمر حتى الثلاثاء 4 أبريل الجاري في مركز #دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 200 عارض من 50 بلداً.

وبلغت قيمة المشاريع العقارية المشاركة في المعرض نحو تريليون درهم طبقاً لمراقبين ومشاركين في فعاليات اليوم الأول للمعرض في دورته الثالثة عشرة المنعقدة بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحسب "البيان" الإماراتية.

ووفقا لدراسة نشرتها "رايدن" مؤخراً، فإن 6 مدن عالمية هي: دبي وموسكو وساو باولو و #مانيلا و #شنغهاي و #هانوي لا تزال دبي تقدم أكبر عائدات على الاستثمارات وبنسبة تتجاوز 7% بينما كان معدل العائدات في بقية المدن هو حوالي 4.5%.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من دولة #الإمارات والمملكة العربية #السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين واليونان وتركيا ومصر والأردن والمغرب وغيرها.

ويقول القائمون على المعرض إن الدورة الجديدة تعد الأكبر بعد نيله ثقة المستثمرين والمطورين العقاريين والزوار لاسيما أنه المعرض العقاري الوحيد الذي يتيح إجراء تعاملات عقارية مباشرة على أرضه بفضل الترخيص الممنوح له من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، ما يمكن الشركات العقارية من الحصول على دفعات نقدية مقابل العقارات التي تقوم ببيعها في المعرض.